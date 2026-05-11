Nach dem von den beiden Wählergemeinschaften Pro SON und Pro HBN öffentlich kommunizierten „Schulterschluss für mehr Bürgerbeteiligung“ wollte unsere Redaktion von Tom Ziegfeld wissen, wie konkret diese angekündigte Zusammenarbeit tatsächlich ist. In einer Stellungnahme erläutert der Erste Vorsitzende von Pro Son Ziele, Umfang und bisherigen Stand des Austauschs zwischen den beiden Gruppierungen aus den Landkreisen Sonneberg und Hildburghausen.