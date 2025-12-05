Er wolle nicht in den geplanten Kriegen sterben, begründet ein ostdeutscher Jugendlicher seine Beteiligung an den Schulstreiks vom Freitag gegen die Wehrpflicht. Von Eltern und Großeltern höre ich ähnliche Argumente.
Jugendliche streiken mit den falschen Argumenten gegen die Wehrpflicht. Wir sollten ein Schweizer Modell wieder aufleben lassen, das der Alpenrepublik durch schwere Zeit half.
