Adrian Seeber ist 16 Jahre alt und hat Pläne: Abitur machen, vielleicht studieren. Doch seit einiger Zeit beschäftigt ihn eine andere Möglichkeit. „Ich will nicht sterben, Leute!“, ruft er am Freitagvormittag vor dem Gymnasium „Am Lindenberg“ in Ilmenau. Für ihn ist der Musterungsbrief der Bundeswehr kein abstraktes Thema, sondern etwas sehr Konkretes. Denn alle 18-Jährige in Deutschland erhalten jetzt so einen Fragebogen.