GEW ruft Lehrer zur Teilnahme mit Schülern auf

Derweil hat sich die Bildungsgewerkschaft GEW Thüringen solidarisch mit den Schulstreiks gegen Wehrpflicht erklärt. "Wir ermutigen Pädagoginnen und Pädagogen, mit ihren Schülerinnen und Schülern zum Thema Wehrpflicht ins Gespräch zu kommen und zur gemeinsamen Teilnahme an örtlichen und/oder überregionalen Schulstreiks", teilte Sprecher Michael Kummer mit. Das könne etwa in Form von Lernen am anderen Ort stattfinden, sodass keine Schülerin und kein Schüler gegen die Schulpflicht verstoße.