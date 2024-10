Erfurt (dpa/th) - An Thüringer Schulen fällt mehr Unterricht aus – obwohl es dort mehr Personal gibt. Die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer an staatlichen Schulen sei um etwa 600 im Vergleich zum vorigen Schuljahr gestiegen, teilte das Bildungsministerium in Erfurt mit. Zum Schuljahresbeginn zählte das Ministerium 17.643 Lehrer im Freistaat. Auch die Zahl der Erzieher, der sonderpädagogischen Fachkräfte und der Lehramtsanwärter sei teils deutlich gestiegen, hieß es.