Auch wenn der Sommer wettermäßig noch einmal so richtig aufdreht: Die Sommerferien sind zu Ende. Nach sechs Wochen beginnt am Montag in Thüringen wieder die Schule. Auch für 3705 Schüler aus Suhl, Zella-Mehlis und Oberhof. 298 von ihnen werden sich zum ersten Mal auf den Weg in die Grundschulen, Gemeinschaftsschulen und das Regionale Förderzentrum Suhl machen. Im mit Millionenaufwand über mehrere Jahre sanierten und umgebauten Förderzentrum ist die Einrichtung allerdings noch nicht abgeschlossen. Der Umzug läuft noch in den nächsten Wochen, sodass der Unterricht zunächst in einem Provisorium beginnen muss.