Ein neuer Lebensabschnitt hat für alle Schulanfänger in Thüringen begonnen: Seit Montag besuchen sie eine der Grundschulen im Freistaat. Damit einher gehen Veränderungen: Beim Weg zur Bildungseinrichtung und zurück nach Hause, egal ob mit dem Bus oder zu Fuß – die Mädchen und Jungen sind nun Teil des täglichen Straßenverkehrs. Die Erstklässler müssen sich an neue Regeln gewöhnen, aufpassen und nach einiger Zeit ohne Hilfe von Eltern und Großeltern zurechtkommen.
Schulstart Sicher unterwegs auf dem Schulweg
Tino Hencl 11.08.2025 - 13:28 Uhr