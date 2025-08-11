Ein neuer Lebensabschnitt hat für alle Schulanfänger in Thüringen begonnen: Seit Montag besuchen sie eine der Grundschulen im Freistaat. Damit einher gehen Veränderungen: Beim Weg zur Bildungseinrichtung und zurück nach Hause, egal ob mit dem Bus oder zu Fuß – die Mädchen und Jungen sind nun Teil des täglichen Straßenverkehrs. Die Erstklässler müssen sich an neue Regeln gewöhnen, aufpassen und nach einiger Zeit ohne Hilfe von Eltern und Großeltern zurechtkommen.