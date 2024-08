Den allermeisten Erstklässlern zwischen Föritztal, Spielzeugstadt, Schaumberger Land und Rennsteig ist am Sonnabend in großer Runde der offizielle Willkommensgruß entboten worden. Weil’s der Ferienlauf so vorgab, hatte die Schule heuer inmitten in der Woche am 1. August begonnen. Im Ergebnis galt es hintennach – von Ausnahmen abgesehen – die Einführungsfeier nebst Zuckertüten-Übergabe zumeist am 3. August nachzuholen.