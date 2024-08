Während in anderen Bundesländern die Schüler ferienbedingt noch außer Dienst sind, müssen die Thüringer Schüler seit zwei Wochen wieder die Schulbank drücken. Besonders aufregend dürfte das für die jüngsten Schüler sein. Im Bereich Hildburghausen haben 518 Schulanfänger an Grundschulen und drei Schulanfänger am Förderzentrum begonnen. Insgesamt 2209 Grundschüler zählt das Schulamt für den Landkreis Hildburghausen.