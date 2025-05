Am Mittwoch waren bei strahlendem Sonnenschein über 500 Schüler der Klassen eins bis acht auf und rund um den Marktplatz dabei. Sie kamen aus der Grundschule Herpf, der Grundschule Ludwig Bechstein, der Grundschule Ludwig Chronegk, der Grundschule am Pulverrasen, der Regelschule Am Kiliansberg, dem Evangelischen Gymnasium Meiningen, der Regelschule am Pulverrasen und dem Henfling-Gymnasium und absolvierten den 350 Meter langen Marktplatz-Rundkurs. Zur Siegerehrung erhielt jeder Schüler aus den Händen des Bürgermeisters und des jeweiligen Sponsors eine Medaille, die Ersten einen Pokal und die Klassen einen Starterbeutel.