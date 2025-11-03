Kinder bewegen sich zu wenig. Laut Bewegungsempfehlung der Weltgesundheitsorganisation sollten sich Schulkinder und Jugendliche mindestens 60 bis 90 Minuten pro Tag bewegen. Nur 15 Prozent der elf- bis 17-jährigen erreichen laut einer national repräsentativen Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland diese Empfehlungen. Alle anderen liegen darunter, teils deutlich. Diese Zahlen im Hinterkopf, ist es enorm wichtig, Lust am Sport zu wecken und Kinder in Bewegung zu bringen. Das versucht der Schulsport.