Dem Rennsteig und dem Sport hat sich die Regelschule Themar in den vergangenen Tagen voll und ganz verschrieben. Nachdem die Schule im vergangenen Jahr durch den glücklichen Umstand – sie bekam einen Bus von einem örtlichen Unternehmen zur Verfügung gestellt – mit der Teilnahme am Rennsteiglauf eine Premiere wagte, brach sie dieses Jahr einen Rekord. Und zwar den Teilnehmerrekord. „Wir wurden als Schule mit der größten Mannschaft genannt. 40 Mädchen und Jungen waren am Start. 2024 waren es noch 15“, erzählt Sportlehrer Max Kramer, der den sportlichen Ausflug gemeinsam mit seinem Kollegen Fabrice Spieker vorbereitet und organisiert hatte. Die Beiden sind stolz und glücklich, so viele junge Leute zu diesem weltbekannten Lauf motiviert zu haben. Zuvor waren die beiden Lehrer mit 36 Achtklässern aus Themar zu einer dreitägigen Rennsteigwanderung unterwegs.