Schulschwänzer: So häufig fehlen Schüler unentschuldigt im Unterricht

Das Ministerium betont, dass es keine Pauschallösung gebe und jeder Fall eines chronischen Schulschwänzers individuell und im Gespräch auch mit den Erziehungsberechtigten betrachtet werden müsse, um die genauen Hintergründe zu verstehen. Es solle nicht in erster Linie um Sanktionen, sondern darum gehen, betroffene Schüler wieder für den Unterricht gewinnen zu können. "Alle sollen merken: Ich bin wichtig", heißt es dazu im Empfehlungsschreiben des Ministeriums zum Thema Schuldistanz.

Blieben Gespräche und Hilfsangebote aber ohne Erfolg, müssten Schulen alle rechtlichen Möglichkeiten in Betracht ziehen.

Und wie wird das unentschuldigte Fehlen rechtlich bewertet?

In Thüringen gilt die Schulpflicht. Wer als Schulpflichtiger beharrlich ohne guten Grund dem Unterricht oder verbindlichen Schulveranstaltungen fernbleibt, verhält sich ordnungswidrig. Das gilt auch für Eltern, wenn sie ihrer gesetzlichen Verpflichtung nicht nachkommen, wenn sie nicht Sorge dafür tragen, dass ihre minderjährigen schulpflichtigen Kinder den Unterricht besuchen.

Bis zu 1.500 Euro Geldbuße sind in solchen Fällen möglich. Die genaue Höhe legt das Ordnungsamt fest und orientiert sich dabei etwa an der Anzahl der unentschuldigten Fehltage.

Im Extremfall können Schulschwänzer laut Thüringer Schulgesetz auch mit Zwang in die Schule gebracht werden. Das sei aber nur dann zulässig, wenn alle anderen pädagogischen Mittel, persönliche Beratung und auch die Hilfe des Jugendamtes erfolglos geblieben seien. Sinnig sei eine so drastische Maßnahme auch nur dann, wenn Aussicht darauf besteht, dass der betroffene Schüler damit dazu gebracht werde, selbstständig nachhaltig und dauerhaft den Unterricht zu besuchen.