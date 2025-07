Schulsanierungen: Gewerkelt wird nicht nur über den Sommer

Werterhaltungsmaßnahmen an den Suhler Schulen sind von Jahresbeginn bis einschließlich der Sommerferien in zahlreichen Einrichtungen durchgeführt worden beziehungsweise laufen noch. In der Grundschule Heinrichs wurden diverse Reparaturarbeiten für rund 2000 Euro in Angriff genommen, an der Grundschule Himmelreich für rund 5000 Euro. Zusätzlich wurden Malerarbeiten im Flur und in Klassenräumen vorgenommen für insgesamt 5200 Euro, außerdem die Treppenkanten saniert für rund 4500 Euro.