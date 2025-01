Erfurt (dpa/th) - Für die Sanierung und den Neubau von Schulen hat Thüringen im vergangenen Jahr rund 63,5 Millionen Euro bereitgestellt. Das entspreche in etwa der Förderung von 2023, teilte das Infrastrukturministerium mit. 2024 seien acht neue Bauvorhaben an Schulen bewilligt worden. Diese würden mit rund 28 Millionen Euro unterstützt. Davon profitiere mit der Evangelischen Regelschule in Gotha auch ein freier Schulträger.