Die Sommerferien werden nicht nur im Ilm-Kreis genutzt, um umfangreichere Sanierungen und Reparaturarbeiten an den Schulen in die Tat umzusetzen, so hofft man, den Schulbetrieb am wenigsten zu beeinträchtigen. Das klappt offenbar nicht immer: An der Grundschule Am Stollen steht nun fast ein Jahr lang am Innenhof ein Gerüst, gleich neben dem Schulgebäude ist seither auch ein Kran stationiert. Man fragt sich: Wann kommen die zugehörigen Handwerker?