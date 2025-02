Seit einigen Wochen verteilt die Partei Die Grünen in Thüringen gespendete Schulrucksäcken für Kinder. Am Dienstag wurde nun eine größere Zahl an Schulranzen an die Teestube des evangelischen Kirchenkreises in der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) in Suhl übergeben, damit sie den Kindern in dieser Einrichtung zugute kommen. Das teilt Brigitta Wurschi vom Grünen-Regionalverband Schmalkalden – Meiningen – Suhl mit.