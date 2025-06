Mit dem Fahrrad in die Schule fahren. Oder in der Freizeit radeln. Für eine zunehmende Zahl an Schülern aus dem Ilm-Kreis eine Selbstverständlichkeit. Das zeigt das Ergebnis beim diesjährigen Schulradeln im Rahmen des Stadtradelns. Auch wenn durchaus noch Luft nach oben ist.