Es herrschte eine unruhige, wenngleich erwartungsvolle Atmosphäre in der Regelschule Bad Liebenstein, als die Ergebnisse einer Premiere präsentiert wurden. Erstmals fand in Kooperation mit der Freiwilligenagentur Wartburgkreis der „Schülerfreiwilligentag“ in der Stadt statt. Katrin Biermann, Leiterin der Agentur, hatte das Konzept nach erfolgreichen Durchgängen in Bad Salzungen, Geisa und Stadtlengsfeld hierher getragen. „Ziel ist es, junge Menschen an das Thema Ehrenamt heranzuführen und sie zu ermutigen, sich selber zu engagieren und einzubringen“, erklärte Biermann im Vorfeld. Dass dieses Thema für die Jugendlichen nicht nur graue Theorie blieb, dafür sorgten neun verschiedene Einsatzstellen am vorangegangenen Praxistag.