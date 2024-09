München (dpa/lby) - Ein Bündnis von mehr als 40 Verbänden übt in einem offenen Brief scharfe Kritik am Machtwort von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zum Fortbestand von unangekündigten Tests an Bayerns Schulen. Das Forum Bildungspolitik wirft Söder vor, den notwendigen Diskurs zur Verbesserung des Bildungssystems zu untergraben.