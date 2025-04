Kritik von Gewerkschaft

Der Landesverband der Bildungsgewerkschaft GEW hatte die bisherige Brombeer-Bildungspolitik dagegen kritisiert. Das, was die Regierung in ihrem 100-Tage-Programm zur Bildungspolitik geschrieben habe, sei vor allem "ein ambitionierter Nachwahlkampf" gewesen, so die Vorsitzende Kathrin Vitzthum. Einige der Punkte würden im Alltag der Schulen kaum Auswirkungen haben.