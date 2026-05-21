Die mögliche Schließung der Grundschule Im Ortsteil Judenbach sorgt im Föritztaler Gemeinderat für deutlichen Widerstand. In der Sitzung am Dienstagabend im Kultursaal „Roter Ochse“ in Mupperg stellte Bürgermeisterin Silke Fischer (CDU) klar, dass die Gemeinde die Pläne des Landkreises kritisch sieht. Damit bewahrheiten sich wohl Gerüchte, die in der Gemeinderatssitzung im April angesprochen wurden.