Die Leitungen der Grund- und der Regelschule in Kaltennordheim haben sich jetzt in der Diskussion um die Entwicklung der Schul-Standorte in der Region Hohe Rhön zu Wort gemeldet. Darin heißt es: „Die Veröffentlichung der Überlegungen der Kreisverwaltung zum Schulnetzplan in der Thüringer Rhön ... vom 13. und 14. Juni 2026 hat hohe Wellen geschlagen und innerhalb der Bevölkerung zu großer Verunsicherung geführt. Angesichts sinkender Schülerzahlen und maroder Gebäude, welche auf Sanierung warten, ist die Diskussion um mögliche Schulschließungen innerhalb der Grundschulen des Umkreises Kaltennordheim sowie der hiesigen Regelschule berechtigt und verständlich. Lehrkräfte, Eltern und Schüler bangen nun jedoch mehr denn je um ihre Schulstandorte sowie um langjährig aufgebautes Bildungs- und Kulturguts.“