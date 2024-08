Seitdem Gerüchte in der Stadt wabern, dass die in einer ehemaligen Kinderkombination ansässige Dombergschule im Wohngebiet Am Himmelreich auf der Abschussliste steht und in das mit Millionenaufwand sanierte Regionale Förderzentrum in der Aue ziehen soll, ist die Verunsicherung bei Eltern und Lehrkräften groß. Zwar dementierte Bürgermeister Jan Turczynski bereits mehrfach, dass es dazu konkrete Planungen gebe, doch mag das von den Betroffenen so recht niemand glauben.