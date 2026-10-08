Die als durchaus dramatisch zu bezeichnende demografische Entwicklung von Thüringen, Südthüringen und insbesondere der Stadt Suhl lässt keine Zweifel daran: Die Kommunen müssen sich auf weniger Einwohner und vor allem weniger Kinder einstellen. Mittelfristig auf sehr viel weniger sogar, denn die Geburtenprognosen sind alles andere als rosig. Die ersten Auswirkungen sind angekommen und allenthalben spürbar – insbesondere bei Kitas und Grundschulen. Und das ist erst der Anfang.