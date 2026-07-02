Schulnetz Schmalkalden-Meiningen: Schul-Struktur in der Vorderen Rhön trägt

Eng mit den Eltern verbunden sind der Grundschul- und der Regelschulstandort, hier beim Tag der offenen Tür in Bettenhausen. Foto: Archiv/Gisela Ruck

Bettenhausens Schulleiterin Maria Damm pflichtet dem bei: „Schüler kommen selbst aus weiter entfernten städtischen Orten in den ländlichen Raum“. Beide sehen den Hauptgrund im schulischen Angebot, den damit verbundenen Schulkonzepten sowie dem Abschlussniveau, welches sich erst kürzlich bei den Zeugnisübergaben zeigte. Hortkoordinatorin Christine Kloppenburg schätzt die seit Jahren aufgebauten Vernetzungspunkte sowohl der beiden Schulen als auch mit der Region hoch: „Wir ermöglichen mit Arbeitstreffen und gemeinsamen Konzepten unseren Viertklässlern einen reibungslosen Übergang in die weiterführenden Schulen und bieten im Schulalltag integrierte Arbeitsgemeinschaften in Kooperation mit Sport- und Traditionsvereinen an, arbeiten eng mit den Gemeinden zusammen.“