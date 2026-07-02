Schulnetz Schmalkalden-Meiningen: Schul-Struktur in der Vorderen Rhön trägt

Nachdem die zwei Schulen Herpf und Bettenhausen bei den Schulstandort-Varianten offen als mögliche Wackelkandidaten ins Spiel gebracht wurden, hatte Rhönblick-Bürgermeister Christoph Friedrich am Mittwoch kurzfristig zu einer offenen Gesprächsrunde mit der Bettenhäuser Regelschulleiterin Maria Damm, deren Stellvertreter Steffen Krech sowie der Herpfer Grundschulleiterin Manuela Wichert und Kreistagsmitglied Adrian Schuchardt (CDU) eingeladen. Hintergrund: Die sachliche Debatte sei noch nicht mal eröffnet, da fühlten sich „politische Mandatsträger schon aufgefordert, im Alleingang Schulstandorte zu schließen.“