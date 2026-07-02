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Schulnetz Schmalkalden-Meiningen Schul-Struktur in der Vorderen Rhön trägt

Bürgermeister und Schulleitungen machen sich stark für den Erhalt der Standorte der Schulen in Herpf und Bettenhausen. Sie fordern die Kreisräte zu Augenmaß auf.

Schulnetz Schmalkalden-Meiningen: Schul-Struktur in der Vorderen Rhön trägt
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  Foto: privat

Nachdem die zwei Schulen Herpf und Bettenhausen bei den Schulstandort-Varianten offen als mögliche Wackelkandidaten ins Spiel gebracht wurden, hatte Rhönblick-Bürgermeister Christoph Friedrich am Mittwoch kurzfristig zu einer offenen Gesprächsrunde mit der Bettenhäuser Regelschulleiterin Maria Damm, deren Stellvertreter Steffen Krech sowie der Herpfer Grundschulleiterin Manuela Wichert und Kreistagsmitglied Adrian Schuchardt (CDU) eingeladen. Hintergrund: Die sachliche Debatte sei noch nicht mal eröffnet, da fühlten sich „politische Mandatsträger schon aufgefordert, im Alleingang Schulstandorte zu schließen.“

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Bitter sei es in der Vergangenheit für die Ortschaften Bettenhausen und Helmershausen gewesen, ihre Grundschulstandorte zu verlieren. „Doch diese Entscheidung beschert uns heute einen top modernen und sanierten Grundschulstandort auf höchstem Bildungsniveau“, resümiert Friedrich, ebenso für die Regelschule Bettenhausen. Ihm zur Seite springt Adrian Schuchardt und macht klar, „es darf keinen weiteren Abzug von schulischer Infrastruktur im ländlichen Raum der Vorderrhön geben. In jeder politischen Gemeinde muss mindestens ein Schulstandort erhalten bleiben“.

Die Regelschule Vordere Rhön Bettenhausen ist ein moderner Bildungs-Standort. Foto: Archiv/Gisela Ruck

Die Schulleiterinnen unterstützen diese Sichtweise voll. Die aktuelle Vollbelegung und die Prognosen für die Zukunft belegten dies eindeutig, heißt es in einem Statement. „Wir haben immer mehr Eltern, die sich bewusst für die Schule Herpf entscheiden. Zukünftig werden wir sogar über Auswahlverfahren nachdenken“, so Michaela Wichert.

Eng mit den Eltern verbunden sind der Grundschul- und der Regelschulstandort, hier beim Tag der offenen Tür in Bettenhausen. Foto: Archiv/Gisela Ruck

Bettenhausens Schulleiterin Maria Damm pflichtet dem bei: „Schüler kommen selbst aus weiter entfernten städtischen Orten in den ländlichen Raum“. Beide sehen den Hauptgrund im schulischen Angebot, den damit verbundenen Schulkonzepten sowie dem Abschlussniveau, welches sich erst kürzlich bei den Zeugnisübergaben zeigte. Hortkoordinatorin Christine Kloppenburg schätzt die seit Jahren aufgebauten Vernetzungspunkte sowohl der beiden Schulen als auch mit der Region hoch: „Wir ermöglichen mit Arbeitstreffen und gemeinsamen Konzepten unseren Viertklässlern einen reibungslosen Übergang in die weiterführenden Schulen und bieten im Schulalltag integrierte Arbeitsgemeinschaften in Kooperation mit Sport- und Traditionsvereinen an, arbeiten eng mit den Gemeinden zusammen.“

Für die „Herpftalallianz“ steht laut ihrem Statement fest: „Die Schulen sind fest in der Region verwurzelt und eng mit dieser verbunden.“

Die Struktur der Vorderen Rhön trägt

Rhönblick- Bürgermeister Friedrich sieht die zwei Schulen gemeinsam mit der guten Kindergarteninfrastruktur in den Orten „als tragendes Rückgrat der Vorderen Rhön, welche mit Blick auf den demografischen Wandel und den Zuzug von jungen Familien unverzichtbar sind“.

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Von den Kreisräten wünscht er sich eine sachliche Debatte, orientiert am baulichen Ist-Zustand, dem Bildungsniveau und Entwicklungsmöglichkeiten für die Kinder. „Die positive Dynamik der Eltern, die eigenverantwortlich entscheiden können, in welcher Schule sie die besten Entwicklungsmöglichkeiten für ihre Kinder sehen, darf nicht durch politische Schnellschüsse und Entscheidungen beschnitten werden.“

Kreistagsmitglied Adrian Schuchardt richtet den Blick auch auf den Kreishaushalt, „denn die Schließung von frisch sanierten Standorten und erheblichen Investitionen in andere Schulen würde den Kreishaushalt über Gebühr belasten und über die Kreisumlage womöglich noch städtische und gemeindliche Haushalte überfordern.“