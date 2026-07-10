Die Wetzstein-Halle war am Donnerstag gut gefüllt, jedoch nicht übervoll: Auf Einladung der Elternschaft und des Ortsteilrates waren Interessierte zusammengekommen, um sich über die landkreisliche Schulnetzdebatte, Schwerpunkt Rhön, auszutauschen. Hier sticht die Grundschule Kaltenwestheim mit ihrem pädagogischen Konzept, dem großen Engagement der Lehrer, der Eltern und des Schulfördervereins heraus – die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder seien hier besonders gut, hieß es mehrfach. Spontanen Beifall gab es während der zweieinhalb Stunden für das Lehrerkollektiv, aber auch für die engagierten Eltern. Kritik erntete der Stadtrat Kaltennordheim, der sich nicht einmal in seinen Sitzungen mit der Schulproblematik befasst habe, so der Vorwurf auch an Bürgermeister Erik Thürmer als Gast der Versammlung. Der verwies darauf, dass er mehrere Initiativen ergriffen habe, auch für Kaltenwestheim.