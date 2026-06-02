Im Vorgriff auf den Beschluss zur Fortschreibung der Schulnetzplanung bis 2030/31 – dieser steht zur Kreistagssitzung am 10. Juni zu erwarten – verständigte sich am 1. Juni der Neuhäuser Stadtrat auf eine Stellungnahme. Knapp zweieinhalb Stunden nahm man sich hierfür Zeit. Ob’s in der Aussprache zu den Plänen des Landkreises nun hoch her oder doch eher gesellig zuging im Gremium, bleibt Geheimnis der Beteiligten. Die Debatte fand hinter verschlossenen Türen statt. Als kurz vor 19.30 Uhr schließlich der öffentliche Sitzungsteil startete, begrüßte Stadtratsvorsteher Thomas Schröder in Birgit Zimmermann und Katrin Greiner-Hellmich Schulleiterin und Stellvertreterin der Neuhäuser Gemeinschaftsschule, nebst einer Mutter aus Lichte. Der Tagesordnungspunkt selbst war nach wenigen Minuten mit einstimmigem Beschluss abgehandelt.