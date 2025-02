Schulnetz-Diskussion Frankenheim: Kritischer Blick auf die Landkreis-Kommunikation

Der aktuelle Erfolg im Kreistag für den Erhalt der Grundschule Frankenheim ist für Bürgermeister Alexander Schmitt zugleich Anlass, auf Momente des Protestes zurückzuschauen – mit sehr kritischem Blick insbesondere auf die Kommunikation zwischen Landkreis-Vertretern und Kommune. In einem Beitrag auf der Webseite der Gemeinde erinnert er detailliert und mit Belegen an die manchmal fast verzweifelten Bemühungen Frankenheims, mit Sachlichkeit in die Debatte um das Schulnetz eingebunden zu werden. „Mit diesem Beitrag schreibe ich meine persönlichen Eindrücke und Gedanken nieder, will in verständlichen Worten erläutern, was in der Sitzung beschlossen wurde und wie es aus meiner Sicht nun weitergehen sollte. Außerdem lege ich dar, welche Schlüsse ich aus dem Verhalten verschiedener Personen ziehe“, heißt es in Schmitts Ausführungen. Nachzulesen ist hier, dass insbesondere seitens der Landrätin Fragen oft unbeantwortet blieben und dieses Verhalten dem ehrenamtlichen Bürgermeister bis heute unverständlich ist. Bereits in einem früheren Beitrag in der Heimatzeitung hatte Schmitt erläutert, dass er sich schlicht komplett ignoriert fühlte.