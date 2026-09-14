Es ist ein Ringen gegen Zahlen. Gegen Geburtenstatistiken, Schülerprognosen und Sanierungslisten. Vor allem aber ist es ein Ringen gegen eine politische Logik, die etliche Politiker für unvermeidbar halten: Wo es weniger Kinder gibt, werden weniger Schulen gebraucht. Genau dieser Denkweise stellt die AfD-Kreistagsfraktion in Schmalkalden-Meiningen ihren „Masterplan Bildungsstandorte 2040“ entgegen.