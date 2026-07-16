Der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Schwallungen, Jan Heineck (parteilos), sitzt nicht im Kreistag und kann auch im Bildungsausschuss nicht mitreden. Aber möglicherweise hat der Ortschef bald ein leeres Schulgebäude samt Dreifelderhalle in der Gemeinde stehen – wenn der Schwallunger Teil der Berufsbildenden Schule für Gesundheit und Soziales tatsächlich in absehbarer Zeit schließen sollte.