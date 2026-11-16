Erst im Dezember will der Kreistag den Schulnetzplan für die kommenden Jahre verabschieden. Inzwischen zeichnet sich ab, dass keine Grundschule geschlossen werden soll. Das bestätigte der Vorsitzende des Bildungsausschusses, Fabian Giesder (SPD). Er sei enttäuscht, dass die Mehrheit im Kreistag ihrer Verantwortung nicht gerecht werde und dringend notwendige Entscheidungen über Schulschließungen aussitze. Das sei „rückgratlos“ und werde sich negativ auf die Entwicklung des Landkreises und den Bildungsstandort auswirken.