„Stellt euch doch vor, wie es ist, am Geburtstag in einer engen Zelle eingesperrt zu sein. Es gibt keinen Kuchen für das Geburtstagskind, nur trocken Brot. So war es am 29. Geburtstag von Karl“, berichtet Karl-Heinz Mitzschke, Vorsitzender der Linken im südlichen Ilm-Kreis. Er steht am Donnerstagmorgen am Karl-Zink-Denkmal unweit der nach dem Friedenskämpfer benannten Ilmenauer Grundschule. Um ihn herum hat sich eine Kindergruppe versammelt, die Jungen und Mädchen lauschen gebannt den Ausführungen Mitzschkes.