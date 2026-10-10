Roboter bauen, eigene Ideen programmieren, naturwissenschaftliche Phänomene untersuchen und dabei Lösungen für Probleme des Alltags entwickeln: Am Philipp-Melanchthon-Gymnasium (PMG) in Schmalkalden gehört das längst zum schulischen Alltag. Nun ist dieses Engagement erneut gewürdigt worden. Bei einer feierlichen Veranstaltung am 6. Oktober in der Lichtwerkstatt Jena erhielt das Gymnasium zum zweiten Mal die Auszeichnung „MINT-freundliche Schule“.