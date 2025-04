Erfurt (dpa/th) - In Erfurt ist an die Opfer des Amoklaufs am Gutenberg-Gymnasium vor 23 Jahren erinnert worden. Die Tat habe tiefe Wunden hinterlassen – "in den Herzen der Angehörigen, der Freundinnen und Freunde, der Überlebenden und in unserer gesamten Gesellschaft", erklärte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) nach Angaben der Staatskanzlei. "Die Bilder und Gefühle dieses Tages sind unauslöschlich, und die Trauer bleibt."