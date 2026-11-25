Beim Berufswunsch hatte Anna Funk nie Zweifel, schon, als sie selbst noch Schüler war. Die neue Schulleiterin der Staatlichen Grundschule Henneberg sagt dazu: „Weil mir der Umgang mit Kindern unwahrscheinlich viel Spaß macht. Zu sehen, wie sie sich entwickeln und wachsen, sie zudem ein Stück weit auf ihrem Lebensweg begleiten zu können, erfüllt mich zutiefst. Insofern stand für mich schon in der Schulzeit fest, dass ich einmal Lehrerin werden will.“