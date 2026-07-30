Um’s Karriere machen ging es für Schulleiter Martin Merbitz-Zahradnik nie, wie er sagt. „Mir ging es immer um diese Schule, für die habe ich mich gern engagiert.“ Für ihn war es der „klassische“ Weg, wie er erzählt: Vom normalen Lehrer wurde er zum Oberstufenleiter, später zum stellvertretenden Schulleiter und schließlich Direktor. Für ihn jedoch blieb der direkte Umgang mit den Schülern immer das Wichtigste an seiner Arbeit. Er sei stets mit ganzem Herzen Lehrer gewesen. Das Unterrichten und die schönen Momente im Schulalltag machen den Beruf für ihn aus. „Die anderen Aufgaben, die gehören dazu und sind wichtig. Aber der Ursprung dessen, warum ich mich für den Beruf entschieden habe, ist das Unterrichten“, sagt er. Die schönen Erinnerungen an Erlebnisse mit den Schülern und Kollegen seien es natürlich auch, die ihm immer in Erinnerung bleiben werden, jetzt, wo er den Ruhestand antritt.