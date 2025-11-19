„Schullandheimaufenthalte sind pädagogisch unverzichtbar“, sagt Ina Gerlof, Leiterin des Schirnroder Schullandheims und Vorsitzende des Landesverbandes der Thüringer Schullandheime, Ende vergangener Woche bei der Herbst-Mitgliederversammlung des Landesverbandes der Schullandheime in Thüringen im Schullandheim „Schirnrod am Bleßberg“. Im Landesverband sind 19 Schullandheime organisiert. Sie sieht die Schullandheime des Thüringer Landesverbandes „super aufgestellt“. Im Jahr kann man circa 55.000 Übernachtungen in den Häusern zählen. „Solche Fahrten in Schullandheime sind für die Schülerinnen und Schüler sehr wertvoll. Im Zeichen von Lehrerknappheit sind solche Fahrten jedoch auch eine Herausforderung.“