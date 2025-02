Es ist knapp zwei Jahre her, dass der Kreistag Schmalkalden-Meiningen die Benutzungsgebühren für das Schullandheim in Zella-Mehlis erhöht hat. Nun wurde erneut deutlich an der Preisschraube gedreht. Bereits zum August 2023 stiegen die Entgelte für das Übernachten und weitere Dienstleistungen in dem kreiseigenen Objekt spürbar. Mussten Grundschüler pro Übernachtung bis dahin 7,50 Euro entrichten, wurden diese auf zehn Euro angehoben. Nun erhöhte der Kreistag in der vergangenen Woche das Entgelt auf 15 Euro. Das bedeutet eine Verdopplung der Gebühr innerhalb von zwei Jahren.