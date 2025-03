Das Stadion in Bad Salzungen verwandelte sich in eine Hochburg des Frohsinns: Der Schulkarneval des Dr.-Sulzberger-Gymnasiums brachte Schüler, Lehrer und Gäste zusammen, um gemeinsam ein abwechslungsreiches Programm zu erleben. Mit Tanz, Musik und humorvollen Einlagen wurde die fünfte Jahreszeit ausgiebig gefeiert. Ganz im Zeichen des Mottos „All you need is love“ stand der gesamte Karneval unter dem Gedanken von Gemeinschaft, Zusammenhalt und Freude. Dies spiegelte sich nicht nur in den Darbietungen wider, sondern auch in der ausgelassenen und fröhlichen Stimmung des Publikums.