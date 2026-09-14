Augenhöhe entscheidend für gute Elternarbeit

All das wirkt sich auf das Verhalten und die schulischen Leistungen von Kindern und Jugendlichen negativ aus. Um ihnen die besten Voraussetzungen zu ermöglichen, ist für Florian Schmidt daher die Elternarbeit das A und O. "Das Wichtigste ist, dass ein Gespräch stattfindet, und zwar auf Augenhöhe", betont der Rektor der größten Münchner Mittelschule an der Rockefellerstraße.

Sein Türöffner: Er betont in jedem Gespräch, dass er ebenso wie die Eltern selbst das Beste für deren Kind will. "Dann reagieren die Eltern in der Regel einsichtig, sehr offen." Wenn Sprachbarrieren da seien, helfe es zudem enorm, einen Dolmetscher zu haben. Nur bei etwa einer von 100 Familien schaffe er es nicht, einen Zugang zu den Eltern zu bekommen, erzählt Schmidt.

Doch diese Elternarbeit ist zeitaufwendig, die Ressourcen nicht nur in Zeiten des Lehrkräftemangels knapp. Schmidt fordert daher: "Wir brauchen mehr Manpower in der Schule, mehr multiprofessionelle Teams aus Lehrkräften, Schulsozialarbeit und Schulpsychologen." Anders sei es nicht zu schaffen, bei Leistungstests wie der Pisa-Studie künftig wieder besser abzuschneiden. Zumal sich die aktuellen gesellschaftlichen Tendenzen fortsetzen und die Aufgaben der Schulen damit zunehmen dürften.