Schuljahresende Wie Eltern auf das Zeugnis ihres Kindes reagieren sollten

München (dpa/lby) - An diesem Freitag gibt es wieder Zeugnisse - und wie jedes Jahr werden manche Kinder aus Angst vor der Reaktion ihrer Eltern mit hängenden Schultern nach Hause schleichen. Doch Druck ist kontraproduktiv, mahnt die pädagogische Leiterin des Kinderschutzbundes Bayern, Alexandra Schreiner-Hirsch. Sie gibt Eltern deshalb eine klare Empfehlung: "Brüllen, schimpfen, Strafen für Noten sollte man ebenso streichen wie materielle Belohnungen". Denn Geld oder Geschenke als Anreiz könnten die intrinsische, also in den Kindern selbst liegende Motivation zum Lernen zerstören.