Schuljahresende Wie Eltern auf das Zeugnis ihres Kindes reagieren sollten

Gerade zur Zeugniszeit klingelt es dort besonders oft. "Es gibt nach wie vor Kinder, die eine Watschen bekommen, auch wenn das in Deutschland längst verboten ist", schildert Schreiner-Hirsch. "Oder wo es heißt: "Aus dir wird eh nichts mehr."" Ihr Fazit: "Alles, was wir dachten, es wäre längst passé, das gibt es auch heute noch." Doch es gebe auch viele Eltern, die anders an die Sache herangingen - bis hin zum Wechsel raus aus dem staatlichen Schulsystem, um dem Notendruck zu entkommen.