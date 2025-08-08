Schuljahresbeginn: Sicherer Schulweg - Polizei kontrolliert

Erfurt (dpa/th) - Zu Beginn des neuen Schuljahres richtet die Polizei in Thüringen ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Schulwege. Landesweit werde die Polizeipräsenz im Bereich von Schulen intensiviert, um den Kindern einen sicheren Weg zur Schule zu gewährleisten, teilte die Landespolizeidirektion mit. Im Blick haben die Beamten dabei das Parken vor Schulgebäuden, das Verhalten von Eltern beim Bringen und Abholen ihrer Kinder und die Einhaltung der Tempolimits. Zudem sollen Schulkinder auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam gemacht werden.