Zu Beginn des vergangenen Schuljahres war es unter anderem das Gymnasium Georgianum in Hildburghausen, das ganz besonders mit Lehrermangel zu kämpfen hatte. Es lag an einigen Pensionierungen, an Langzeiterkrankungen, an Mutterschutz oder Elternzeit, warum es schwierig wurde, die Unterrichtsabsicherung zu verwirklichen.„Stand jetzt sind wir bei 100 Prozent Unterrichtsabsicherung“, kann Schulleiter Robby Krämer in dieser Woche freudestrahlend verkünden. „Sie sehen einen stolzen und glücklichen Schulleiter!“