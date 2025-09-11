Schuljahresbeginn: Lehrerverbände warnen vor Problemen durch Stellenmoratorium

Personalkosten sind sehr hoher Ausgabeposten

Für das Jahr 2026 gilt in Bayern ein beschlossenes generelles Stellenmoratorium. Das bedeutet, dass für das Haushaltsjahr 2026 und damit zum Schuljahr 2026/2027 keine zusätzlichen staatlichen Stellen geschaffen werden können. In den vergangenen Jahren hatte die Regierung in vielen Bereichen, etwa bei Lehrern und der Polizei, massiv Stellen ausgebaut. Mehr als 40 Prozent des Doppelhaushalts fließen bis Ende 2025 in die Bezahlung der Mitarbeiter des Freistaats. In Summe umfasst der Etat rund 150 Milliarden Euro.