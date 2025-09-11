Schuljahresbeginn: Lehrerverbände warnen vor Problemen durch Stellenmoratorium

München (dpa/lby) - Kurz vor Beginn des neuen Schuljahrs haben Bayerns Lehrkräfte vor den Folgen des geplanten Stellenmoratoriums im Jahr 2026 gewarnt. "Die Abdeckung des Grundbedarfs an Lehrkräften muss weiterhin für alle Schularten zuverlässig gesichert bleiben, das sind wir der nachwachsenden Generation schuldig, denn davon hängt – zumindest mittelbar – auch der Wohlstand unserer gesamten Gesellschaft und damit auch der soziale Frieden in unserem Land ab", sagte der Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen Lehrerverbände (abl), Pankraz Männlein, in München.