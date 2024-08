Mainz/Wiesbaden/Saarbrücken - Nach den Sommerferien geht an diesem Montag in drei weiteren Bundesländern - nämlich in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland - die Schule wieder los. Damit ist jetzt mehr als die Hälfte der 16 Länder schon im neuen Schuljahr. Große Ferien sind jetzt nur noch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg sowie in Baden-Württemberg und Bayern.