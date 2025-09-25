Damit nächstes Frühjahr im Schulgartenunterricht an der Grundschule in Martinroda zeitig auch in die Praxis gestartet werden kann,
Schulgarten Martinroda Schulgemeinschaft baut ein Gewächshaus
Redaktion 25.09.2025 - 11:00 Uhr
Herbst und Winter sind für Gärtner eher Nebensaison. Nächstes Frühjahr geht es aber wieder los – auch an der Grundschule Martinroda, dank eines neuen Gewächshauses.
Damit nächstes Frühjahr im Schulgartenunterricht an der Grundschule in Martinroda zeitig auch in die Praxis gestartet werden kann,