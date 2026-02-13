Der Ilmenauer Kinder- und Jugendbeirat (KJB) lädt gemeinsam mit der Stadt Ilmenau zu einer Kinder- und Jugendversammlung ein. Konkret geht es um die Gewinnung neuer Mitglieder, teilte Susanne Spira am Donnerstag im Stadtrats-Hauptausschuss mit. Susanne Spira ist eine der zwei Vorsitzenden im Linken-Ortsverband südlicher Ilm-Kreis und sachkundige Bürgerin im Wirtschaftsausschuss. Sie übernimmt mit weiteren ehrenamtlichen Koordinatoren (Christoph Thron, Kreisjugendring, bisher auch Stadtrat Gunther Kreuzberger) die Organisation der Jugendversammlung. Die soll am Donnerstag, 12. März, von 9 bis 14 Uhr im Parkcafé stattfinden.