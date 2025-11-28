Schulfrei am Montag: Busse fahren nach Ferienfahrplan

Nach Angaben der MBB Meininger Busbetriebs GmbH sollten sich alle Fahrgäste im Landkreis Schmalkalden-Meiningen über die Fahrplanregelungen anlässlich des variablen Ferientages am Montag, den 1. Dezember 2025 informieren.
Viele Schulen haben am Montag, 1. Dezember, unterrichtsfrei. Daher gelten im Landkreis Schmalkalden-Meiningen bei der MBB veränderte Fahrplan-Regelungen.
Die generelle Regelung sieht so aus: An diesem Tag gilt im gesamten MBB-Liniennetz des Landkreises der Ferienfahrplan. Alle planmäßigen Fahrten werden nach den entsprechenden Ferien-Abfahrtszeiten durchgeführt.
Obwohl der 1. Dezember als variabler Ferientag festgelegt ist, haben einige wenige Schulen im Landkreis an diesem Tag regulären Schulbetrieb. Die Beförderung der Schülerinnen und Schüler dieser betroffenen Schulen erfolgt durch eine separate, von der Schulverwaltung beauftragte Beförderung. Die Abfahrtszeiten dieser Zusatzfahrten können unter Umständen von den regulären Schulfahrplänen abweichen. Die Zusatzfahrten werden mit Bussen der MBB GmbH gefahren, sodass unter Umständen nicht der sonst bekannte Bus fährt.
Die von dieser Ausnahmeregelung betroffenen Familien sollten die genauen und verbindlichen Informationen zu den Sonderfahrzeiten direkt über den Verteiler ihrer Schule am Freitag erhalten.
Die MBB Meininger Busbetriebe bitten alle Fahrgäste, die Ferienfahrpläne am 1. Dezember zu beachten.