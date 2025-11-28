Schulfrei am Montag: Busse fahren nach Ferienfahrplan

Obwohl der 1. Dezember als variabler Ferientag festgelegt ist, haben einige wenige Schulen im Landkreis an diesem Tag regulären Schulbetrieb. Die Beförderung der Schülerinnen und Schüler dieser betroffenen Schulen erfolgt durch eine separate, von der Schulverwaltung beauftragte Beförderung. Die Abfahrtszeiten dieser Zusatzfahrten können unter Umständen von den regulären Schulfahrplänen abweichen. Die Zusatzfahrten werden mit Bussen der MBB GmbH gefahren, sodass unter Umständen nicht der sonst bekannte Bus fährt.