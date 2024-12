Thüringens neuer Bildungsminister Christian Tischner (CDU) kündigte an, mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena über ein duales Lehramtsstudium sprechen zu wollen. Hintergrund ist, dass in Jena Lehrer in dringend benötigten Fächern wie Mathematik oder Naturwissenschaften ausgebildet werden. Das beliebte duale Studium gibt es aber bisher nur in Erfurt.